frontal vom 3. November 2026

Gen Z auf der Straße

Zwischen Protest und Krawall



Zehntausende junge Menschen gehen deutschlandweit auf die Straße, um für bessere Bildung, mehr Klimaschutz und bezahlbare Lebensbedingungen zu demonstrieren. Was vielerorts zunächst als friedlicher Protest beginnt, schlägt in mehreren Städten in teils heftige Ausschreitungen um. Vor allem in Frankfurt kommt es zu Plünderungen, Sachbeschädigungen und gewaltsamen Angriffen auf Einsatzkräfte.



Die Ereignisse entfachen eine Debatte über Gewaltbereitschaft, gesellschaftliche Integration und politische Verantwortung. Dabei drohen die eigentlichen Anliegen der Generation Z in den Hintergrund zu geraten.

"frontal" blickt auf eine Protestbewegung zwischen berechtigtem Engagement, wachsendem Frust und eskalierender Gewalt.



KI-Überwachung im US-Wahlkampf

Kameras an, Freiheit aus?



Ein dichtes Netz aus KI-gestützten Kameras, detaillierte Bewegungsprofile und die Erfassung sensibler Daten: In den USA wächst der Einsatz digitaler Überwachungstechnologien im öffentlichen Raum. Dabei geraten Fragen nach Datenschutz, möglichem Datenmissbrauch und der Nutzung durch staatliche Behörden zunehmend in den Fokus. Auch die Rolle der Einwanderungsbehörde ICE sorgt für Diskussionen. Wie weit reicht die Überwachung – und wo liegen die Grenzen zwischen öffentlicher Sicherheit und dem Schutz der Privatsphäre?



Verdacht auf Erbschleicherei

Konto geplündert, Gold verschwunden



Im notariellen Testament einer demenzkranken Ärztin finden sich plötzlich zwei junge Rumäninnen und ausgerechnet ihr Sparkassenberater als Begünstigte. Der Verdacht auf Erbschleicherei liegt nahe. Als eine Nachbarin die Tochter der Ärztin alarmiert, ist es bereits zu spät: Obwohl die Mutter unter gesetzlicher Betreuung steht, sind ihre Konten geplündert, Gold und Familienschmuck aus dem Tresor im Haus verschwunden. Doch was bedeutet das für das Testament? Erben am Ende tatsächlich diejenigen, die möglicherweise auf unlautere Weise an das Vermögen gelangt sind?



Manipulierte Fatbikes

Gefahr durch illegale E-Bikes



Fatbikes erfreuen sich wachsender Beliebtheit, doch nicht alle Modelle sind im Straßenverkehr legal. Während zulässige Pedelecs den Motor nur beim Treten unterstützen dürfen, verfügen manche Modelle über Gashebel, überhöhte Motorleistungen oder technische Manipulationen. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen einem zulassungsfreien E-Bike und einem zulassungspflichtigen Kraftfahrzeug. Doch woran lassen sich illegale Fatbikes erkennen? Welche rechtlichen Konsequenzen drohen – und welche Gefahren entstehen für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer?

Moderation - Ilka Brecht