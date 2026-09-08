frontal spezial: Sachsen-Anhalt nach der Wahl

Der Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt verändert die politische Lage. Die AfD ist der große Wahlsieger, verfehlt jedoch die absolute Mehrheit. Die CDU wird in ihrem Ergebnis halbiert und gerät weiter unter Druck.



Doch die Regierungsbildung wird kompliziert: Wer kann und will mit wem regieren? "frontal" schaut in einer Spezialausgabe auf die neue politische Wirklichkeit: auf AfD und BSW, auf Wählerstimmungen und mögliche Machtoptionen. Wie weit reicht die neue Stärke der Partei – und wächst daraus bereits ein Anspruch auf Regierungsverantwortung? Welche Rolle spielen die Verschiebungen im Parteiensystem? Und was bedeutet der Aufstieg der AfD für Deutschlands Sicherheit?

Moderation - Ilka Brecht