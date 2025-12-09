frontal vom 9. Dezember 2025

Der Schoko-Schwindel

Wer verdient an steigenden Preisen?



Schokolade wird immer teurer – gerade zu Weihnachten tut das für Verbraucher besonders weh. Der Kakao sei schuld, sagen die Hersteller. Doch hinter den enormen Preissteigerungen steckt mehr: die geheime Macht der Marken.



"frontal" deckt auf, warum der Schokoladenpreis seit 2022 explodiert.



Ringen um die Zukunft der Ukraine

Machtloses Europa?



Den sogenannten US-Friedensplan für die Ukraine bezeichnen deutsche Außenpolitiker als Kapitulationsplan. Er würde Russland belohnen, eine neue Weltordnung etablieren und das Recht des Stärkeren über das Völkerrecht stellen.



Zugleich verschärft sich durch die US-Politik die Lage für Europa und die NATO. Denn die USA sehen sich in der Ukraine-Frage zunehmend als neutrale Vermittler statt als Führungsmacht des Verteidigungsbündnisses, während Europa laut der neuen US-Sicherheitsstrategie sogar eine "zivilisatorische Auslöschung" befürchten müsse. Welche Antwort Europa darauf findet, bleibt offen.



Wie Korruption Behörden gefährdet

Polizei und Justiz unter Verdacht



Sie sollen den Staat schützen – und könnten selbst zur Schwachstelle werden. Immer wieder gelingt es kriminellen Gruppen, sich Zugang zu Ermittlungsbehörden zu verschaffen und so staatliche Strukturen zu unterwandern: Ein Staatsanwalt, ein Polizist und mehrere LKA-Beamte stehen derzeit im Fokus von Ermittlungen. Allein im Jahr 2024 hat die Organisierte Kriminalität laut BKA versucht, Einfluss auf mehr als 108 Verfahren zu nehmen.



Jagd auf Taschendiebe

Im Visier der Zivilfahnder



Taschendiebstahl gehört in vielen Großstädten zum Alltag – besonders ältere Menschen geraten dabei immer wieder ins Visier der Diebe. In Berlin begleitet "frontal" Zivilfahnder bei ihrer Arbeit. Sie kennen die Tricks der Täter genau und geben Einblick in die Methoden der Taschendiebe. Häufig sind es international agierende Banden, die das Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Märkten oder in Einkaufsstraßen gezielt ausnutzen.



Aufnahmen von Überwachungskameras und dokumentierte Festnahmen zeigen, wie systematisch die Täter vorgehen – und warum jedes Jahr Tausende Diebstähle angezeigt werden, während die Konsequenzen für die Beschuldigten oft überschaubar bleiben.