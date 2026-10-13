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Satire: Toll! - Toll! Geheimskandal beim BND?

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Toll! Geheimskandal beim BND?
  • 13.10.2026

Ein Opa-Agent auf Extratour. Ex-BND-Chef Hanning sitzt in U-Haft. Er wird verdächtigt, sich aus dem BND Geheiminfos besorgt und teilweise weiter verscherbelt haben. Eine satirische Spurensuche.

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Toll! Geheimskandal beim BND?

Ein Opa-Agent auf Extratour. Ex-BND-Chef Hanning sitzt in U-Haft. Er wird verdächtigt, sich aus dem BND Geheiminfos besorgt und teilweise weiter verscherbelt haben. Eine satirische Spurensuche.

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Weiße Fragezeichen in verschiedenen Größen auf schwarzem, rauem Hintergrund; links unten das Schriftlogo „TOLL!“.
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