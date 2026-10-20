Satire: Toll!
Neues Video
ZDF

Satire: Toll! - Toll! Jugend verschMerzt

Satire: Toll!
Toll! Jugend verschMerzt
Abspielen
Neues Video
ZDF
Satire: Toll!
Toll! Jugend verschMerzt
  • 20.10.2026

"Das kann doch nicht Euer Ernst sein!" So hat Merz die Junge Union beim Treffen 2025 angeblafft. Damals gab es Zoff wegen der Rente. Wie das nächste Treffen wohl ausgeht? Spannend.

Verfügbar bis

Abspielen
frontal
Toll!
Toll! Jugend verschMerzt

"Das kann doch nicht Euer Ernst sein!" So hat Merz die Junge Union beim Treffen 2025 angeblafft. Damals gab es Zoff wegen der Rente. Wie das nächste Treffen wohl ausgeht? Spannend.

Abspielen

Verfügbar bis

Gelber Hintergrund mit einem Porträt von Friedrich Merz als junger Mann. In einer weißen Sprechblase steht: „Je oller, je doller!“. Unten links das Logo „TOLL!“.
Ähnliche Inhalte entdecken
SatireMagazinhumorvollSatire: Toll!frontal