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Satire: Toll! - Toll! Pisa-Schock 2

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Satire: Toll!
Toll! Pisa-Schock 2
  • 15.09.2026

Unsere Schulbildung ist im Keller. Die Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studie sind noch schlechter als vor 25 Jahren. Wie konnte das passieren? Die Hochbildungs-Satiriker von "frontal" machen den Check.

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Toll!
Toll! Pisa-Schock 2

Unsere Schulbildung ist im Keller. Die Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studie sind noch schlechter als vor 25 Jahren. Wie konnte das passieren? Die Hochbildungs-Satiriker von "frontal" machen den Check.

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Montage: Bildungsministerin Karin Prien mit Sprechblase: Fack ju, Göte!
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