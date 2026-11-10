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Satire: Toll! - Toll! Wie konnte Trump verlieren?

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Toll! Wie konnte Trump verlieren?
  • 10.11.2026

Eine Woche nach den Midterm-Wahlen ist das Erstaunen immer noch groß. Die Republikaner haben verloren, obwohl Donald Trump doch lauter richtig wichtige Sachen gesagt hat. Wie konnte es dazu kommen?

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Toll!
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Eine Woche nach den Midterm-Wahlen ist das Erstaunen immer noch groß. Die Republikaner haben verloren, obwohl Donald Trump doch lauter richtig wichtige Sachen gesagt hat. Wie konnte es dazu kommen?

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Donald Trump blickt grimmig in die Kamera (rechts) mit Sprechblase: Make Arsch great again
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