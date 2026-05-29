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PolitiX - Alexander Dobrindt - heimlich mächtig?
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Alexander Dobrindt - heimlich mächtig?
- 29.05.2026
Alexander Dobrindt war schon Sprüche klopfender CSU-Generalsekretär, Architekt der PKW-Maut, Verkehrsminister. In der Regierung Merz ist er Innenminister und mächtiger Strippenzieher.
Alexander Dobrindt - heimlich mächtig?
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Alexander Dobrindt war schon Sprüche klopfender CSU-Generalsekretär, Architekt der PKW-Maut, Verkehrsminister. In der Regierung Merz ist er Innenminister und mächtiger Strippenzieher.