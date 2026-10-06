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Ukraine-Besuch: Mit Merz im Luftalarm
  • 06.10.2026

Allen russischen Warnungen zum Trotz hat Friedrich Merz erneut die Ukraine besucht. Welche Botschaften sandte er von dort – an die Ukrainer, an Putin und an Deutschland? Eine Analyse von Diana Zimmermann, Wulf Schmiese und Scarlett Sternberg.

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Ukraine-Besuch: Mit Merz im Luftalarm

Allen russischen Warnungen zum Trotz hat Friedrich Merz erneut die Ukraine besucht. Welche Botschaften sandte er von dort – an die Ukrainer, an Putin und an Deutschland? Eine Analyse von Diana Zimmermann, Wulf Schmiese und Scarlett Sternberg.

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Eine Explosion auf einer Brücke und rechts im Bild Kanzler Merz und Wolodymyr Selenskyj
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