Politix: Kommt Klingbeils Kryptosteuer?

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Kommt Klingbeils Kryptosteuer?
  • 12.06.2026

Finanzminister Klingbeil plant, Bitcoin und Co. künftig anders zu besteuern. Doch hat er dafür eine Mehrheit? ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen hakt nach – und bekommt überraschende Antworten.

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Kommt Klingbeils Kryptosteuer?

Finanzminister Klingbeil plant, Bitcoin und Co. künftig anders zu besteuern. Doch hat er dafür eine Mehrheit? ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen hakt nach – und bekommt überraschende Antworten.

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