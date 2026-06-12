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PolitiX - Kommt Klingbeils Kryptosteuer?
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Kommt Klingbeils Kryptosteuer?
- 12.06.2026
Finanzminister Klingbeil plant, Bitcoin und Co. künftig anders zu besteuern. Doch hat er dafür eine Mehrheit? ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen hakt nach – und bekommt überraschende Antworten.
Kommt Klingbeils Kryptosteuer?
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Finanzminister Klingbeil plant, Bitcoin und Co. künftig anders zu besteuern. Doch hat er dafür eine Mehrheit? ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen hakt nach – und bekommt überraschende Antworten.