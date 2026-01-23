Neues Video
PolitiX - Merz' Krankenstand-Aussage: Melden wir uns zu oft krank?
PolitiX
Merz' Krankenstand-Aussage: Melden wir uns zu oft krank?
- 23.01.2026
Kanzler Merz kritisiert: Die Deutschen sind zu oft krankgeschrieben. Hat er Recht? ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Buchholz hat sich die Gründe für den (hohen) Krankenstand näher angeschaut.
