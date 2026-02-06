Neues Video
PolitiX - Sinken bald die Mieten?
Sinken bald die Mieten?
Sinken bald die Mieten?
1.600 Euro im Monat für ein 1-Zimmer-Apartment in Hamburg, wer soll das bezahlen? Die Bundesregierung will etwas gegen zu hohe Mieten tun - aber was genau? Und: Bringt das was?
