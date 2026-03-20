Neues Video
ZDF
PolitiX - Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?
PolitiX
Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?
Neues Video
ZDF
PolitiX
Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?
- 20.03.2026
Oft sind die Wartezeiten auf einen Therapieplatz in Deutschland lang. Nun sollen Therapeuten zum 1. April weniger Geld bekommen - minus 4,5 Prozent. Was bedeutet das?
Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?
- Neues Video
- Politik
- Magazin
- informativ
- 20.03.2026
- ZDF
Oft sind die Wartezeiten auf einen Therapieplatz in Deutschland lang. Nun sollen Therapeuten zum 1. April weniger Geld bekommen - minus 4,5 Prozent. Was bedeutet das?