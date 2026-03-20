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PolitiX - Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?

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Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?
  • 20.03.2026

Oft sind die Wartezeiten auf einen Therapieplatz in Deutschland lang. Nun sollen Therapeuten zum 1. April weniger Geld bekommen - minus 4,5 Prozent. Was bedeutet das?

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Gefährliches Warten: Psychotherapie in Not?

Oft sind die Wartezeiten auf einen Therapieplatz in Deutschland lang. Nun sollen Therapeuten zum 1. April weniger Geld bekommen - minus 4,5 Prozent. Was bedeutet das?

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