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  • 25.09.2026

Trügerische Ruhe im politischen Berlin? Friedrich Merz ist immer noch Kanzler und SPD und Grüne ringen um ihren Umgang mit der Linken. Das ZDF-Hauptstadtstudio analysiert die aktuelle Lage.

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Kann Kanzler Merz so weitermachen?

Trügerische Ruhe im politischen Berlin? Friedrich Merz ist immer noch Kanzler und SPD und Grüne ringen um ihren Umgang mit der Linken. Das ZDF-Hauptstadtstudio analysiert die aktuelle Lage.

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Kann Kanzler Merz so weitermachen? Diana Zimmermann und Wulf Schmiese aus dem ZDF-Hauptstadtstudio analysieren die Lage
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