Taylor-Joy wächst in Argentinien und England auf und wird als Teenager von einer Modelagentin entdeckt. Das ist der Anfang ihrer Karriere. Mit der Netflix-Serie "Das Damengambit", für den sie einen Golden Globe gewinnt, gelingt ihr der Durchbruch.

Eine facettenreiche Schauspielerin

Ihren ersten Erfolg feiert sie 2015 im Horrorfilm "The Witch". Diese Rolle öffnet ihr die Türen für Rollen in ganz unterschiedlichen Genres: als traumatisierte Jugendliche in M. Night Shyamalans Psychothrillern "Split" und "Glass", als Jane-Austen-Heldin in "Emma", als Schachspielerin Beth Harmon in "Das Damengambit" oder als Wikingerin in "The Northman".

Zudem ist sie die Stimme der Prinzessin Peach im "Super Mario Bros. Film". Anya Taylor-Joy war ebenfalls im Science-Fiction-Film "Dune: Part Two" und als Actionheldin in der Titelrolle von "Furiosa: A Mad Max Saga" zu sehen.

Seit 2022 ist sie Mitglied der Oscar-Academy und mit dem Musiker Malcolm McRae verheiratet. 2025 ist sie außerdem im Science-Fiction-Actionfilm "The Gorge" und im Ensemblefilm "Sacrifice" zu sehen.