"The True Story of Sabrina Carpenter" erzählt die Geschichte einer absoluten Selfmade-Ikone. Von vielen unterschätzt, kämpft sie sich mit Witz und der nötigen Schippe Provokation bis ganz nach oben.

Der Weg in die Liga der Popikonen

Sabrina Carpenter – sie ist der freche Talk of Town der Popmusik. Selbstbewusst erkämpft sie sich den Weg in die Liga der Popikonen. Der Weg dorthin ist für die junge Frau aus Quakertown, Pennsylvania, alles andere als einfach - und das, obwohl sich ihr Talent schon in ihrer Kindheit bemerkbar macht.



Mit voller Rückendeckung ihrer Familie wagt Sabrina Carpenter als Teenagerin ihre ersten Schritte ins Rampenlicht. Neben Coversongs, die sie auf YouTube veröffentlicht, ergattert sie erste Schauspielrollen wie in der Disney-Serie "Girl Meets World". Ihr Fokus liegt aber mehr auf der Musik, und so veröffentlicht sie nacheinander mehrere Songs, Alben und geht sogar auf Tour.

Durchbruch mit "Espresso"

Der große Erfolg lässt jedoch auf sich warten, zu groß sind die Vorurteile gegenüber der jungen, blonden Frau. Doch nach dem ein oder anderen prominenten Beziehungsdrama und einem radikalen Imagewandel folgt dann der Durchbruch. Der Song "Espresso" katapultiert Carpenter 2024 nicht nur an die Spitze sämtlicher Charts. Er ist auch ihr goldenes Ticket in die Welt der Popikonen. Das darauffolgende Album "Short n' Sweet" erhält Platin.

Mit ihren frechen Texten etabliert sich Carpenter in der Popwelt und definiert Weiblichkeit und Sexualität neu. Nicht ganz ohne Kontroversen, wie das Cover ihres neuen Albums "Man's Best Friend" beweist.