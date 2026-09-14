"The True Story of Ariana Grande" porträtiert eine Künstlerin, die vom Kinderstar zur internationalen Popikone wird. Mit ihrer stimmlichen Virtuosität und ihrem Einsatz für Feminismus, LGBTQ+-Rechte und mentale Gesundheit prägt sie den modernen Pop.

Ariana Grande zählt zu den bedeutendsten Popstars ihrer Generation. Schon als Kind steht sie auf der Theaterbühne, schafft mit 15 Jahren den Sprung an den Broadway und wird durch die Nickelodeon-Serie "Victorious" einem Millionenpublikum bekannt. 2011 folgt der Plattenvertrag bei Republic Records – der Beginn einer Karriere, die mit Alben wie "Yours Truly", "My Everything" und "Dangerous Woman" zunehmend an künstlerischer Eigenständigkeit gewinnt.



Den entscheidenden Wendepunkt markiert jedoch das Jahr 2018: Nach der Trennung von Pete Davidson und dem Tod ihres Ex-Freundes Mac Miller verarbeitet Ariana Grande beide Ereignisse zeitnah in ihrer Musik. Die Single "thank u, next" bricht binnen Stunden Premierenrekorde, wird bis heute über 800 Millionen Mal auf YouTube geklickt und beschert ihr 2019 ihren ersten Nummer-eins-Hit in den USA sowie in 23 weiteren Ländern. Statt abzurechnen, bedankt sie sich darin mit Selbstironie bei ihren Ex-Partnern – eine Offenheit, die einen Nerv der Zeit trifft und sie endgültig vom Popstar zum Popphänomen macht.

Stimmlich zählt Grande zu den herausragendsten Sängerinnen ihrer Generation: Ein Tonumfang von über vier Oktaven, ihre virtuose Whistle Note und die Verbindung aus technischer Präzision und emotionaler Ausdruckskraft bringen ihr immer wieder Vergleiche mit ihrem großen Vorbild Mariah Carey ein.



Jenseits der Bühne positioniert sich Ariana Grande klar: Sie versteht sich als Feministin, engagiert sich für die LGBTQ+-Community und lebt als bekennende Veganerin und Tierliebhaberin. Offen spricht sie zudem über ihre psychische Gesundheit: Seit dem Terroranschlag auf ihrem Konzert in Manchester 2017 leidet sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie Angstzuständen – Erfahrungen und Themen, die sie bewusst öffentlich teilt, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Darüber hinaus etabliert sie sich neben der Musik als starke Businessfrau: Mit ihrer Beautymarke r.e.m. baut sie sich erfolgreich ein weiteres Standbein auf.



Doch ihre Karriere bleibt nicht frei von Kontroversen: Immer wieder wird ihr kulturelle Aneignung vorgeworfen. Auch ihr sichtbar schlankes Erscheinungsbild, insbesondere während der PR-Tour zu "Wicked: For Good", sorgt regelmäßig für öffentliche Diskussionen.

Trotz aller Widersprüche bleibt Ariana Grande eine Künstlerin im ständigen Wandel: Vom Nickelodeon-Kinderstar über die Popikone bis hin zur gefeierten Schauspielerin als Glinda in "Wicked" und mit ihrem kommenden Album "Petal" beweist sie immer wieder, dass sie sich weder musikalisch noch persönlich in eine Schublade stecken lässt.

Die Doku-Reihe "The True Story of ..." zeigt die Lebensgeschichte der Menschen hinter dem Star - ungeschminkt, einfühlsam, aus erster Hand erzählt.