The True Story of - Ariana Grande
Den entscheidenden Wendepunkt markiert jedoch das Jahr 2018: Nach der Trennung von Pete Davidson und dem Tod ihres Ex-Freundes Mac Miller verarbeitet Ariana Grande beide Ereignisse zeitnah in ihrer Musik. Die Single "thank u, next" bricht binnen Stunden Premierenrekorde, wird bis heute über 800 Millionen Mal auf YouTube geklickt und beschert ihr 2019 ihren ersten Nummer-eins-Hit in den USA sowie in 23 weiteren Ländern. Statt abzurechnen, bedankt sie sich darin mit Selbstironie bei ihren Ex-Partnern – eine Offenheit, die einen Nerv der Zeit trifft und sie endgültig vom Popstar zum Popphänomen macht.
Jenseits der Bühne positioniert sich Ariana Grande klar: Sie versteht sich als Feministin, engagiert sich für die LGBTQ+-Community und lebt als bekennende Veganerin und Tierliebhaberin. Offen spricht sie zudem über ihre psychische Gesundheit: Seit dem Terroranschlag auf ihrem Konzert in Manchester 2017 leidet sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie Angstzuständen – Erfahrungen und Themen, die sie bewusst öffentlich teilt, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Darüber hinaus etabliert sie sich neben der Musik als starke Businessfrau: Mit ihrer Beautymarke r.e.m. baut sie sich erfolgreich ein weiteres Standbein auf.
Doch ihre Karriere bleibt nicht frei von Kontroversen: Immer wieder wird ihr kulturelle Aneignung vorgeworfen. Auch ihr sichtbar schlankes Erscheinungsbild, insbesondere während der PR-Tour zu "Wicked: For Good", sorgt regelmäßig für öffentliche Diskussionen.