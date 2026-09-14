"The True Story of Ed Sheeran" erzählt die außergewöhnliche Karriere eines Musikers, der sich vom Außenseiter zu einem der meistgestreamten Künstler der Welt hocharbeitet – und auf dem Weg auch schwere Schicksalsschläge meistern muss.

Vom Straßenmusiker zum Weltstar

Ed Sheeran zählt heute zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit – doch sein Weg an die Spitze beginnt fernab von Ruhm und roten Teppichen. Aufgewachsen in einer kleinen englischen Stadt, entdeckt er früh seine Leidenschaft für Musik. Durch sie überwindet er seine Unsicherheiten in der Schulzeit, besiegt mit ihr sein Stottern – und gewinnt schließlich so viel Selbstbewusstsein, um eigene Songs zu veröffentlichen und in lokalen Pubs zu spielen.



Mit nur 16 Jahren zieht es ihn nach London, wo er sich als Straßenmusiker durchschlägt, Hunderte Auftritte spielt und unbeirrt an seinem Traum festhält. Ohne Plattenvertrag produziert er eigene Songs, verkauft CDs selbst und baut sich Schritt für Schritt eine Fanbase auf.



Mit seiner selbst produzierten "No.5 Collaborations Project EP" zieht er die Aufmerksamkeit der Plattenlabels auf sich, wird unter Vertrag genommen und erobert die Charts direkt mit seinem Debütalbum "+". Songs wie "The A Team" zeigen früh sein Gespür für emotionale, tiefgründige Geschichten – und heben ihn von anderen Popkünstlern ab.

Sein Markenzeichen: minimale Mittel mit maximaler Wirkung. Allein mit Gitarre und Loop-Station füllt Ed Sheeran später die größten Stadien der Welt. Ob intime Balladen oder globale Pophits – seine Musik erreicht Millionen Menschen und wird zum Soundtrack für die großen Momente im Leben. Doch hinter dem Erfolg stehen auch Rückschläge und persönliche Krisen.

"The True Story of Ed Sheeran" zeigt den Aufstieg eines Künstlers, der nie dem klassischen Popstar-Klischee entspricht- und gerade deshalb zu einem der größten unserer Zeit wird.