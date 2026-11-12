Scarlett Johansson wird 1984 in New York City als Tochter eines dänischen Architekten und einer US-amerikanischen Mutter geboren und steht schon als Kind vor der Kamera. Mit Robert Redfords "Der Pferdeflüsterer" wird sie im Alter von 14 Jahren berühmt.

Scarlett Johansson erobert Hollywood

Scarlett Johansson gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Ihren Durchbruch feiert sie 2003 mit Sofia Coppolas "Lost in Translation", für den sie einen BAFTA Award gewinnt und für einen Golden Globe nominiert wird. Es folgt die Titelrolle in Peter Webbers "Das Mädchen mit dem Perlenohrring".

Ab 2010 tritt sie als Natasha Romanoff alias Black Widow auf – von "Iron Man 2" über mehrere "Avengers"-Filme bis zum eigenen Kinostart "Black Widow" (2021). Damit wird sie zur festen Protagonistin im bislang milliardenschweren Franchise Marvel Cinematic Universe.

Für "Marriage Story" und "Jojo Rabbit" wird sie 2020 für gleich zwei Oscars im selben Jahr nominiert. Dazu leiht sie unter anderem im Publikums- und Kassenerfolg "Sing" und in "Isle of Dogs" animierten Figuren ihre Stimme. Neben der Schauspielerei ist Johansson auch als Sängerin aktiv, unter anderem mit dem Tom-Waits-Coveralbum "Anywhere I Lay My Head".

Mit ihren Filmen zählt sie zu den einspielstärksten Schauspielerinnen der Filmgeschichte. 2025 gibt sie mit der Tragikomödie "Eleanor the Great" ihr Regiedebüt. Im gleichen Jahr ist sie unter anderem in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" zu sehen, 2026 folgt "Paper Tiger" an der Seite von Adam Driver.

Nach zwei Scheidungen ist sie seit 2020 mit dem US-Comedian Colin Jost verheiratet, 2021 kommt ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt. Für Johansson ist es das zweite Kind - sie hat noch eine Tochter aus der Ehe mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac.