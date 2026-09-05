Er ist Anfang 30, doch der US-amerikanische Schauspieler ist für Fans und in der Branche bereits Kult. Mit seinem androgynen Auftreten prägt er ein neues Männerbild in Hollywood. Dabei schafft er den Spagat zwischen Arthouse-Filmen und Blockbustern wie "Dune".

Der Weg zum internationalen Filmstar

Er ist nicht nur ein international gefragter Star der Filmbranche, sondern gilt inzwischen auch bei Designern und in der Modewelt als Ikone. Mit seinen extravaganten Outfits sorgt Chalamet regelmäßig für Blitzlichtgewitter bei Filmpremieren.



Aber erst seine vielfältigen, meist sensiblen Rollen haben ihn zu einem der angesagtesten Schauspieler Hollywoods gemacht. Der Durchbruch gelingt ihm im Jahr 2017 mit dem Drama "Call Me by Your Name". Für die Rolle als Elio wird er das erste Mal für einen Oscar nominiert. Danach nimmt seine Karriere Fahrt auf. Es folgen Produktionen wie "Beautiful Boy" (2018) und "Little Women" (2019) von Greta Gerwig. Mit dem internationalen Blockbuster "Dune" (Part One 2021 und Part Two 2024) wird er schließlich zum Weltstar.



Chalamet nimmt Kurs auf einen Oscar. Im Biopic "Like a Complete Unknown" (2024) verkörpert er die Musikikone Bob Dylan und erhält seine zweite Oscarnominierung. Für seine Rolle in "Marty Supreme" (2025) wird Chalamet 2026 bei den Golden Globes als bester Hauptdarsteller in einem Spielfilm (Musical oder Komödie) ausgezeichnet. Der Oscar-Gewinn bleibt allerdings vorerst ein Traum – bei beiden Nominierungen geht Chalamet leer aus.

Zwischen New York und Hollywood

Timothée Chalamet wird in Manhattan geboren und wächst in New York und Frankreich auf. Seine Mutter tanzt in jungen Jahren bereits am Broadway; die Familie lebt zeitweise in Hell's Kitchen, einem historisch künstlerisch geprägten Viertel. Chalamet hat also schon in jungen Jahren Berührung mit den schönen Künsten. Von 2009 bis 2013 besucht er die renommierte LaGuardia High School of Music & Arts.



Seit seinem 13. Lebensjahr steht Chalamet vor der Kamera, zunächst in Nebenrollen von TV-Serien wie "Law and Order" (2009) oder "Homeland" (2012), doch schon kurze Zeit später ist er in Jason Reitmans "Men, Women and Children" (2014) sowie in Christopher Nolans Welterfolg "Interstellar"(ebenfalls 2014) auf der großen Leinwand zu sehen.