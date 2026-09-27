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37 Grad Leben - die Einzeldokus - Being ostdeutsch

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Being ostdeutsch
  • UT6
  • 27.09.2026

Sie haben die DDR nie erlebt und doch prägen sie ihre ostdeutschen Wurzeln. Siska, 27, und Hang, 33, fühlen sich wohl im Osten, gleichzeitig suchen sie nach ihrer Identität.

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Sie haben die DDR nie erlebt und doch prägen sie ihre ostdeutschen Wurzeln. Siska, 27, und Hang, 33, fühlen sich wohl im Osten, gleichzeitig suchen sie nach ihrer Identität.

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Siska, eine Frau mit lockigen, roten Haaren und Brille, steht in einem Ausstellungsraum im Museum. Ihr Blick geht zur Seite und hinter dem Rücken hat sie die Arme verschränkt. Hinter ihr sieht man zwei Schilder aus DDR Zeiten.
Siska stammt aus einem kleinen Dorf im Erzgebirge. Erst als Studentin in Freiburg (Breisgau) wird ihr bewusst: "Ja, ich bin ostdeutsch, anders als meine Kommilitoninnen." Deshalb will sie Brücken bauen - auch durch die Initiative "Wir sind der Osten".
Hang, 33, nennt Dresden ihre Heimat. Dort wächst sie auf, arbeitet heute als Fremdsprachenlehrerin. Als Tochter vietnamesischer Vertragsarbeiter wusste sie lange nicht, wer sie ist: Deutsche, Vietnamesin oder Viet-Deutsche? Keine der drei Kulturen schien zu passen.

Im Film begibt sie sich auf Spurensuche, fährt nach Radebeul, wo ihre Eltern 1987 ankamen. Sie weiß: "Mein Leben ist gut und hier in Dresden" - ohne altes Rollendenken, ohne Unterordnung der Frau unter den Mann.
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