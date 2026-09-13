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37 Grad Leben - die Einzeldokus - Das Sorgerecht für meine Schwester

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Das Sorgerecht für meine Schwester
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Das Sorgerecht für meine Schwester
  • UT6
  • 13.09.2026

Die Schwestern Jaqueline (32) und Caithlen (20) werden als Kinder vernachlässigt. Mit 13 kommt Jaqueline ins Heim. Elf Jahre später holt sie ihre kleine Schwester zu sich und kämpft um das Sorgerecht.

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Das Sorgerecht für meine Schwester

Die Schwestern Jaqueline (32) und Caithlen (20) werden als Kinder vernachlässigt. Mit 13 kommt Jaqueline ins Heim. Elf Jahre später holt sie ihre kleine Schwester zu sich und kämpft um das Sorgerecht.

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Blick von oben: Jaqueline und Caithlen liegen auf dem Rasen und berühren sich an der Hand.
Jacqueline übernimmt Verantwortung für Caithlen, wo ihre Mutter die Fürsorge schuldig blieb. Die Schwestern erzählen aus jeweils ihrer Sicht von Vernachlässigung, Enttäuschung und Sehnsucht – und davon, wie sie zwischen Verletzung und Vergebung ihren eigenen Weg suchen.
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