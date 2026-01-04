Das Wochenbett – Glückshormone und Albträume

Hormone lassen sich nicht kontrollieren

Luisa (33) wird zum ersten Mal Mutter. Sie zieht fürs Wochenbett zu ihren Eltern. So hat sie Ruhe und Unterstützung. Ihr Mann ist selbständig und kann sich nicht frei nehmen. Jacqui (33) bekommt ihr zweites Kind. Ihre Sorge: Kann sie beiden Kindern gerecht werden?

Das Filmteam begleitet die beiden Frauen von der Zeit vor der Geburt in die Wochen danach. Manche Erwartungen werden nicht erfüllt. Etwa die Idee, direkt nach der Geburt wieder allein den Alltag zu stemmen, während der Vater arbeiten geht. Und auch die Hormone lassen sich nicht kontrollieren: Glücksgefühle nicht, Ängste auch nicht immer.