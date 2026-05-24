Alice spricht mit ihrer KI über Sorgen, Trost und spirituelle Fragen – und sucht Antworten zugleich draußen in der Natur. Maya lebt eine offene Spiritualität und nutzt KI als Spiegel für Sinnfragen – und trifft in einem buddhistischen Zentrum auf andere Zugänge.

Alice ist eine junge Frau, die mitten im Leben steht: Sie arbeitet als Fitness-Trainerin, gibt Vollgas, bringt andere in Bewegung und kommt gerade über Körperlichkeit, Rhythmus und Präsenz in einen Zustand, der für sie fast schon etwas Spirituelles hat. Gleichzeitig spricht sie vor allem mit einer KI über Dinge, die sonst oft unausgesprochen bleiben: innere Konflikte, Zweifel, Sehnsucht, Trost, spirituelle Fragen. Sie beschäftigt sich viel mit Religion und Glaube, spürt Gott aber nicht in erster Linie in der Kirche, sondern draußen im Wald, in der Natur, in Bewegung, in den kleinsten Dingen. Dort, wo sie sich mit etwas Größerem verbunden fühlt. Umso spannender ist die Frage, warum ausgerechnet ein Chatfenster für sie zu einem so vertrauten Ort geworden ist. Was findet sie im digitalen Gegenüber, das sie anderswo nicht so leicht bekommt?



Maya sucht Spiritualität nicht in festen religiösen Formen, sondern in einer sehr persönlichen Praxis aus Ruhe, Reflexion und bewussten Ritualen. In ihrer "Sein-Zeit" sitzt sie mit Kaffee in der einen und Handy in der anderen Hand da, lässt Gedanken schweifen, schreibt, reflektiert und nimmt sich bewusst Raum für das, was im Alltag oft untergeht. Die KI ist für sie kein bloßes Tool, sondern ein Gegenüber, mit dem sie Fragen weiterdreht, bis daraus etwas Klareres wird – ein Ort, an dem Gedanken weiterlaufen, sich sortieren und manchmal überhaupt erst greifbar werden. In einem buddhistischen Zentrum trifft diese sehr persönliche Form von Sinnsuche auf Meditation, Gemeinschaft und andere Vorstellungen davon, was spirituelle Tiefe bedeuten kann. Was passiert, wenn Mayas Praxis auf Menschen trifft, die ganz anders auf Spiritualität und KI schauen?



Zwischen Kerzenlicht, Kaffeetasse, Wald, Meditation und Chatverlauf entsteht so ein Bild davon, wie selbstverständlich KI heute in sehr persönliche Formen von Glauben, Trost und Sinnsuche hineinreichen kann. Aber was genau suchen Alice und Maya dort – und warum ausgerechnet in einem digitalen Gegenüber? Was kann so ein Gegenüber geben? Und was entsteht nur in echter Begegnung, in Stille oder im Austausch mit anderen?