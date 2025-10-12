Krebskrank und Kinderwunsch

Für Sarah waren Kinder kein Thema - bis sie Krebs bekommt. Jetzt fragt sie sich: Werde ich jemals Mama werden? Jacqueline ist schon Mutter, als sie erkrankt. Sie und ihr Mann wollen ein zweites Kind. Aber es ist nicht sicher, ob sie wieder schwanger werden kann.

Alle sechs Monate muss Jacqueline zur Kontrolle. Jedes Mal ist sie vorher nervös, fürchtet sich davor, dass der Krebs wieder da ist. Eine Horrorvorstellung für sie als Mutter. Niemals würde sie ihre Familie allein lassen wollen. Und die Sehnsucht nach einem zweiten Kind? Nach Chemo und Bestrahlung ist Jacquelines Körper geschwächt. Ihren Traum aufgeben wollen sie und ihr Mann deswegen nicht.



Sarah macht es traurig, junge Frauen mit Babybauch zu sehen. Schwangere erinnern sie daran, dass sie wegen der Krebstherapie vielleicht nie Mutter werden kann. Und es sind noch andere Fragen offen: Was denkt ihr Partner Dennis über ihren Kinderwunsch? Und was sagt ihre Mutter, die selbst an Brustkrebs erkrankte?