Life Teacher: Was nicht im Lehrplan steht

Genau dies wünschte sich Ludwig (28) als er selbst noch Schüler war und gründete 2022 die gemeinnützige Organisation "Life teach us", die heute 20.000 Freiwillige und 600 Schulen in Deutschland koordiniert - unter dem Motto: Bei Anruf Einsatz.

Zu ihnen gehört auch Linnar (33), junger Vater und Gründer. Er spricht in der Reprotagereihe "37°Leben" über seine beruflichen Anfänge bei einem Lieferservice, die Unternehmensgründung mit Freunden und wie es sich anfühlt, heute mehr als 100 Mitarbeitende zu führen.

Charlotte (35) ist Juniorprofessorin für KI an der Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Mit ihrem Hund Alwin, der wie eine Katze aussieht, kommt sie Schülern und Schülerinnen nah, erklärt Datensysteme und ist Vorbild für viele Mädchen, ebenfalls in die Forschung zu gehen.