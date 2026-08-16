Neues Video
ZDF
37 Grad Leben - die Einzeldokus - WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-up
37 Grad Leben - die Einzeldokus
WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-up
Neues Video
ZDF
37 Grad Leben
Louis Lazar Timm (25) zieht zu seiner Oma Eva (80). Weil sie Hilfe im Alltag braucht, entscheidet er sich neben Studium und Start-up für ein ungewöhnliches Zusammenleben der beiden Generationen.
WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-up
- Neues Video
- Gesellschaft
- Reportage
- authentisch
- 16.08.2026
- ZDF
Louis Lazar Timm (25) zieht zu seiner Oma Eva (80). Weil sie Hilfe im Alltag braucht, entscheidet er sich neben Studium und Start-up für ein ungewöhnliches Zusammenleben der beiden Generationen.
Louis kocht für seine Oma gesundheitsbewusst, erledigt Einkäufe und trainiert regelmäßig mit ihr zu Hause, damit sie wieder mobiler wird. Sie wiederum gibt ihm Mut, Rat und Lebenserfahrung. Und beide profitieren voneinander.