WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-up

Neues Video

Gesellschaft

Reportage

authentisch

UT 6

28 Min.

16.08.2026

ZDF

Louis Lazar Timm (25) zieht zu seiner Oma Eva (80). Weil sie Hilfe im Alltag braucht, entscheidet er sich neben Studium und Start-up für ein ungewöhnliches Zusammenleben der beiden Generationen.