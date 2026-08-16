Eva (81) und Louis (26) sitzen an einem Tisch und schauen sich vertraut an. Im Hintergrund steht eine antike Anrichte.
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37 Grad Leben - die Einzeldokus - WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-up

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37 Grad Leben - die Einzeldokus
WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-up
  • UT6
  • 16.08.2026

Louis Lazar Timm (25) zieht zu seiner Oma Eva (80). Weil sie Hilfe im Alltag braucht, entscheidet er sich neben Studium und Start-up für ein ungewöhnliches Zusammenleben der beiden Generationen.

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WG mit Oma. Zwischen Fürsorge, Uni und Start-up

Louis Lazar Timm (25) zieht zu seiner Oma Eva (80). Weil sie Hilfe im Alltag braucht, entscheidet er sich neben Studium und Start-up für ein ungewöhnliches Zusammenleben der beiden Generationen.

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Louis kocht für seine Oma gesundheitsbewusst, erledigt Einkäufe und trainiert regelmäßig mit ihr zu Hause, damit sie wieder mobiler wird. Sie wiederum gibt ihm Mut, Rat und Lebenserfahrung. Und beide profitieren voneinander.
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