Party oder Predigt?

Zum Glück steht bei Lars' jüdischem Freundeskreis das Thema Freiheit auf dem Programm – damit kennt Josi sich aus. Dachte sie zumindest. Doch sie fragt sich: Wie kann man Freiheit zelebrieren, wenn an einem mehrstündigen Sederabend alles strikten Regeln folgt?

Auch bei Sagitha fragt Josi sich, wie fragil Freiheit eigentlich ist. Sagitha gibt ihre zumindest ganz freiwillig auf: Zwei Tage vor der Hochzeit feiert sie ihren hinduistischen Junggesellinnenabschied – ohne Shots und Stripper, wie es für Josi ganz normal gewesen wäre, dafür mit Hennabemalung und anderen traditionellen Programmpunkten.



Nicht nur auf der Party, sondern auch bei der katholischen Gloria spürt Josi, warum sie Traditionen oft kritisch gegenübersteht. In Sagithas und Glorias Religionen haben Männer ihren Spaß, während die Frauen offenbar dafür da sind, sie zu umsorgen. Die Standpunkte der drei Freund*innen könnten kaum weiter auseinanderliegen.