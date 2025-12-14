Zwischen Himmel und Hä?

Kann man mit Menschen befreundet sein, mit denen man (scheinbar) nichts gemeinsam hat? Josi glaubt an vieles – nur nicht an Gott. Trotzdem besucht sie ihre fünf religiösen Freund*innen und landet ahnungslos in Welten, die für sie alles andere als himmlisch sind.

"Göttlich gute Freunde" ist die Fortsetzung der sechsteiligen Reihe "Against all gods - die Glaubens-WG", die im September 2025 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.



In Folge eins trifft Josi zunächst den Buddhisten Dharmasara wieder, den sie in der Glaubens-WG kennengelernt hat. Kurz danach heißt es "Handy abgeben", denn im buddhistischen Retreat, das die beiden gemeinsam besuchen, gibt es zunächst keinen Kontakt zur Außenwelt. Und: Es wird geschwiegen.



Das nächste Wiedersehen findet mit Gloria statt: Diese empfängt Josi in sorbischer Tracht und überbringt ihr eine schlechte Nachricht. Um am traditionellen Osterreiten teilzunehmen, müssen die beiden um vier Uhr aufstehen. Ob die Romantik des Hofes auf dem Glorias Familie lebt und die sorbischen Osterreiter es schaffen, Josi ein neues Bild ihrer Ex-Religion zu vermitteln?



Wieder in Berlin trifft Josi auf Lars. Mit ihm feiert sie das jüdische Pessachfest. Es wird erst gelitten und dann kredenzt. Wie war das noch mit dem Auszug aus Ägypten? Und warum nur ist koscherer Wein so verdammt süß?



In einem anderen Berliner Stadtteil trifft Josi Omar wieder. Die sonst so schlagfertige Josi wird plötzlich zur schüchternen Maus: Boxen steht auf dem Programm – Omars Hobby. Aber wohin mit den Händen, wenn man seinen muslimischen Kumpel - religiös bedingt - nicht anfassen darf?