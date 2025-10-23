Let's date - Single Storys: Ich weiß, was ich will!

Manche Singles haben klare Vorstellungen, wie der Partner sein soll. Neben dem Aussehen zählen die inneren Werte und das Temperament. Doch bei einem Date herauszufinden, ob das Gegenüber das Gewünschte mitbringt, ist manchmal nicht so leicht.

Franzi bricht mit Beziehungsnormen

Franzi(25) weiß vor allem, was sie nicht will: eine klassische monogame Beziehung mit Heirat, Kindern und Reihenhaus. Franzi ist offen für neue Beziehungsmodelle und nicht auf ein Geschlecht festgelegt. Doch wie schwierig es ist, diese Vorstellungen auch den Datingpartnern zu vermitteln, merkt Franzi auf einer Kneipentour durch das nächtliche Köln.

Julika - Zwei Kinder, ein Wunsch: ein verlässlicher Partner

Julika (26) sucht vor allem eines: einen verlässlichen Partner für sich und ihre Kinder. Die zweifache Mutter hat wenig Zeit für Unverbindlichkeit. Bei einer Speeddating-Veranstaltung hofft sie nun, einen Mann zu finden, der die Herausforderungen des Elternseins versteht.

Lucas auf der Suche nach Liebe in Berlin

Lucas - bekannt aus Folge eins - macht sich bei einem queeren Datingevent in Berlin auf die Suche nach einem Mann, der seine romantischen Vorstellungen von einer Beziehung teilt.