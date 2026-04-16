PHASE: Alles Krise

"Alles Krise"- von dieser Formulierung fühlen sich viele dieser Generation heute angesprochen. Neben ersten Erfolgen und Misserfolgen stehen große Entscheidungen an, begleitet von Unsicherheiten aller Art sowie kleinen großen Krisen.

Lisa (30) ist nach mehreren Monaten Zwischenmiete und erfolgloser Wohnungssuche in Innsbruck wieder in ihrer Heimat, einer Kleinstadt in Bayern, gestrandet. Für die selbstständige Synchronsprecherin ist klar: Das ist nur ein Zwischenstopp, aber wo soll es als nächstes für sie hingehen und warum fällt ihr das Ankommen an einem Ort so schwer?



Einer, der angekommen scheint, ist Furkan (29). Er lebt schon sein ganzes Leben in Sack bei Fürth. Herausgefordert fühlt er sich dennoch: Nach acht Jahren Jurastudium wird er als erster Akademiker einer türkischen Familie zum Anwalt vereidigt und gründet seine eigene "Wohnzimmerkanzlei".



Den Sprung in die Selbstständigkeit wagt auch Jonny (26). Anfang 2025 war er noch arbeitslos, doch dann geht einer seiner Songs auf TikTok viral. Er nutzt die Chance und startet mit seiner Deutschlandtour durch. In seinen Songs verarbeitet er die "Zwischenphase", in der sich die Protagonistinnen und Protagonisten der Doku-Reihe gefühlt befinden.



Zu ihnen gehört auch Alina (31). Mit 28 hat die gelernte Versicherungskauffrau noch einmal angefangen, soziale Arbeit in Bochum zu studieren. Nun sucht sie Arbeit und zudem ihre Traumfrau.



Leonie (27) wurde von heute auf morgen gekündigt. Für die studierte Marketingmanagerin beginnt eine schwierige Phase zwischen Selbstzweifel und der Suche nach einem beruflichen Neuanfang. Selbst nach der 40. Bewerbung gibt sie nicht auf.