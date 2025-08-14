Am Puls mit Sarah Tacke - Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"

Im Sommer 2015 kommen viele Menschen nach Deutschland, auf der Suche nach Asyl und Perspektiven. Auf eine überwältigende Willkommenskultur folgt vielfach die Überforderung - eine Zerreißprobe für Politik und Gesellschaft beginnt.

Gelungene Migration und Integrationserfolge

Die Dokumentation begleitet Menschen, die heute sagen: "Ja, wir haben es geschafft." Sie erzählen von gelungenen Karrieren, neuen Chancen und einem Leben in Sicherheit. Im Fokus stehen dabei besonders Syrerinnen und Syrer, die seit 2015 die größte Einwanderungsgruppe bilden und deren Geschichten beispielhaft für viele stehen.



Doch der Film von Julia Lösch, Hanna Günther und Sarah Tacke zeigt auch die Schattenseiten: Er beleuchtet die Debatte um Ausländerkriminalität, zeigt aktuelle Zahlen und Hintergründe und lässt Menschen zu Wort kommen, die sagen: "Es reicht, Deutschland ist am Limit." Die Dokumentation ordnet ein, warum ausländische Tatverdächtige in der Kriminalstatistik überrepräsentiert sind, und zeigt, wie komplex die Realität hinter den Zahlen ist.



"Am Puls" liefert ein differenziertes Bild: zwischen Integrationserfolg und gesellschaftlicher Überforderung, zwischen Hoffnung und harter Realität. Zehn Jahre nach "Wir schaffen das" fragt die Dokumentation auch: Wie geht es weiter? Wie können wir es schaffen?



Die Doku ist Teil der Reihe "Am Puls", in der bildschirmbekannte ZDF-Presenter den Themen nachgehen, die Deutschland bewegen. Sie hören zu, tauchen in den Alltag der Zuschauerinnen und Zuschauer ein und beleuchten, welche Auswirkungen die Entscheidungen der Politik auf das Leben in allen Teilen der Gesellschaft haben. Und was dringend verbessert werden muss.

Kriminalstatistik und gesellschaftliche Realität

Kamera - Florian Lengert , André Götzmann, Leonard Bendix

Stab