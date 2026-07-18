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aspekte - Was darf man wo noch singen?
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Was darf man wo noch singen?
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Der Musiker Danger Dan ist für seine provokanten Liedtexte bekannt. In der Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" wollte er seinen neuesten Song "Keine Angst" präsentieren, der sich mit dem Widerstand gegen den Rechtsextremismus befasst.
Was darf man wo noch singen?
Der Musiker Danger Dan ist für seine provokanten Liedtexte bekannt. In der Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" wollte er seinen neuesten Song "Keine Angst" präsentieren, der sich mit dem Widerstand gegen den Rechtsextremismus befasst.
Doch daraus wurde nichts.
Aus Sicht des ZDF konnte der Song als Aufruf zur Gewalt verstanden werden, und ein solcher Aufruf stünde in klarem Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF. Deswegen wurde Danger Dan zusammen mit seinem Pianisten Igor Levit wieder ausgeladen.
"aspekte" geht nun der Frage nach: Was sind die Hintergründe für diese Entscheidung? Wie ist dieser Song juristisch einzuschätzen? Wo sind die Grenzen der Kunstfreiheit? Und welche Mittel sind im Kampf gegen den Rechtsextremismus erlaubt?
Jo Schück erläutert den Fall und spricht mit einer Reihe von Expertinnen und Experten.
Stab
- Moderation - Jo Schück
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