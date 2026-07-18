Doch daraus wurde nichts.

Aus Sicht des ZDF konnte der Song als Aufruf zur Gewalt verstanden werden, und ein solcher Aufruf stünde in klarem Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF. Deswegen wurde Danger Dan zusammen mit seinem Pianisten Igor Levit wieder ausgeladen.

"aspekte" geht nun der Frage nach: Was sind die Hintergründe für diese Entscheidung? Wie ist dieser Song juristisch einzuschätzen? Wo sind die Grenzen der Kunstfreiheit? Und welche Mittel sind im Kampf gegen den Rechtsextremismus erlaubt?

Jo Schück erläutert den Fall und spricht mit einer Reihe von Expertinnen und Experten.

Stab