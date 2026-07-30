Drei Personen (Dunja Hayali, Christian Sievers und Marietta Slomka) stehen in der grünen Kulisse eines Nachrichtenstudios. Im Hintergrund Kameras, Bildschirme, ein Pult.
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heute journal - Nachrichten-Profis mit starken Nerven
  • UT
  • 30.07.2026

Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali im Alltag des erfolgreichsten Nachrichtenmagazins Deutschlands. Zwischen Konferenzen, Interviews und Zeitdruck ordnen die Moderatoren für das heute journal täglich eine halbe Stunde lang komplexe Themen verständlich und präzise ein.

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Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali im Alltag des erfolgreichsten Nachrichtenmagazins Deutschlands. Zwischen Konferenzen, Interviews und Zeitdruck ordnen die Moderatoren für das heute journal täglich eine halbe Stunde lang komplexe Themen verständlich und präzise ein.

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