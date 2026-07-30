heute journal - Nachrichten-Profis mit starken Nerven

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Kultur

Reportage

aufschlussreich

UT

30 Min.

30.07.2026

ZDF

Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali im Alltag des erfolgreichsten Nachrichtenmagazins Deutschlands. Zwischen Konferenzen, Interviews und Zeitdruck ordnen die Moderatoren für das heute journal täglich eine halbe Stunde lang komplexe Themen verständlich und präzise ein.