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Backstage - heute journal - Nachrichten-Profis mit starken Nerven
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heute journal - Nachrichten-Profis mit starken Nerven
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heute journal - Nachrichten-Profis mit starken Nerven
- 30.07.2026
Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali im Alltag des erfolgreichsten Nachrichtenmagazins Deutschlands. Zwischen Konferenzen, Interviews und Zeitdruck ordnen die Moderatoren für das heute journal täglich eine halbe Stunde lang komplexe Themen verständlich und präzise ein.
heute journal - Nachrichten-Profis mit starken Nerven
- Neues Video
- Kultur
- Reportage
- aufschlussreich
- 30.07.2026
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Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali im Alltag des erfolgreichsten Nachrichtenmagazins Deutschlands. Zwischen Konferenzen, Interviews und Zeitdruck ordnen die Moderatoren für das heute journal täglich eine halbe Stunde lang komplexe Themen verständlich und präzise ein.