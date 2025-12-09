Weihnachtsklassiker wie Lindor-Kugeln, Bratapfeleis, Rinderroulade oder Raclette-Käse versprechen Genuss und Handwerkskunst – doch oft stecken dahinter Massenproduktion, günstige Rohstoffe und geschicktes Marketing.

Zur Weihnachtszeit steigt der Konsum von Süßwaren deutlich – insbesondere Schokolade gehört für viele Menschen fest zur Adventszeit. Besonders beliebt sind die Lindor-Kugeln von Lindt, die mit "zart schmelzender Füllung" werben. Während handgefertigte Pralinen aus frischer Sahne, Nougat oder Kakaobutter bestehen, handelt es sich bei Lindor um ein industriell hergestelltes Produkt. Zwar verwendet Lindt für die Schokoladenhülle echte Kakaobutter, in der Füllung kommen jedoch überwiegend Palm- und Kokosfett sowie Butterreinfett zum Einsatz. Rund die Hälfte der Kugel besteht aus dieser Basiscreme, die für zahlreiche Sorten verwendet wird. Varianten wie Pistazie, Erdbeere oder Minze unterscheiden sich vor allem durch zugesetzte Aromen und Farbstoffe. So entstehen über 30 Sorten aus derselben Grundmasse. Besonders in der Weihnachtszeit ist das Geschäft rentabel: In festlicher Verpackung werden identische Produkte zu höheren Preisen angeboten.



Auch andere Hersteller nutzen die Saison, um beliebte Produkte in neuer Aufmachung zu vermarkten. Unter Bezeichnungen wie "Winteredition" oder "Bratapfel mit Zimt" erscheinen Schokolade, Joghurt oder Eis mit winterlichem Design. Beim Blick auf die Zutaten zeigt sich: Der beworbene Bratapfelgeschmack entsteht meist durch künstliche oder natürliche Aromen. Enthalten sind oft nur geringe Mengen an Apfelsaftkonzentrat, Apfelpulver oder Apfelmark.



Ein ähnliches Prinzip gilt bei Fertiggerichten. Die klassische Rinderroulade, ein traditionelles Gericht der deutschen Küche, wird industriell stark vereinfacht. Beim Hersteller Erasco besteht das Gericht zu weniger als einem Fünftel aus Rindfleisch; den Hauptanteil bilden Nudeln in Soße und Apfelrotkohl mit Zusatzstoffen. Zudem wird ein Teil des teureren Rindfleischs durch Schweinefleisch ersetzt. Um die Konsistenz zu sichern, kommen Verdickungsmittel und Stärke zum Einsatz. Die industrielle Herstellung ermöglicht große Stückzahlen und niedrige Kosten – geht jedoch zulasten von Qualität und Geschmack.



Auch beim beliebten Raclette, das in vielen Haushalten an den Feiertagen auf den Tisch kommt, zeigt sich der Unterschied zwischen traditioneller und industrieller Produktion. Echten Walliser Raclettekäse aus der Schweiz zeichnet eine lange Reifezeit aus, bei der der Käse von Hand mit Salzwasser eingerieben wird – das treibt den Preis in die Höhe. Industriell hergestellte Varianten reifen deutlich schneller, werden aus pasteurisierter Milch gefertigt und die Käserinde wird teilweise mit Natamycin behandelt, einem Konservierungsstoff mit antibiotischer Wirkung. Dieser verhindert Schimmelbildung und reduziert den Pflegeaufwand, steht jedoch wegen möglicher Überempfindlichkeitsreaktionen in der Kritik von Verbraucherschützern.



Sebastian Lege zeigt: Hinter festlichen Verpackungen und wohlklingenden Sortennamen stecken häufig effiziente Massenprodukte – optimiert für Zeit- und Kosteneinsparung.