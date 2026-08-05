Aufrüstung im All: Droht ein Weltraum-Krieg?

Anti-Satelliten-Tests, Cyberangriffe und die Militarisierung des Weltraums zeigen: Der nächste Krieg könnte weit über unseren Köpfen stattfinden. Und die Bedrohung ist real. Schon jetzt werden Navigationsdaten gestört. Wie real ist ein Krieg im All tatsächlich?

Im Weltall hat ein neuer Machtkampf der Supermächte begonnen, der die moderne Kriegsführung verändern wird. Unser Alltag hängt bereits jetzt an Satelliten – für Navigation, Kommunikation, Militär, aber auch für das Bankwesen und den Katastrophenschutz.



"Die Spur"-Dokumentation "Aufrüstung im All" von Andreas Orth zeigt, wie GPS-Störungen an Satellitenverbindungen im Ostseeraum bereits jetzt nahezu täglich passieren und dadurch beispielsweise den Schiffsverkehr behindern.



Im Erdorbit kommen sich die Satelliten der Großmächte immer wieder gefährlich nahe. Auch Satelliten der Bundeswehr müssen Ausweichmanöver fliegen.



Großmächte testen Anti-Satelliten-Raketen – mit gefährlichem Weltraumschrott als Nebenwirkung. Cyberattacken auf Bodenstationen sind mittlerweile an der Tagesordnung.

Start-ups in Europa entwickeln neue Trägerraketen und Kleinsatelliten, um unabhängiger von Elon Musks' Space X zu werden. Steuern wir auch hoch über den Wolken in einen neuen Rüstungswettlauf?

Stab