"Die Spur: Bio-Label mit Beigeschmack ": Montage: Ein großer, bunter Gemüsekorb steht vor einem Gips-Engel, der in eine Trompete pustet. Im Hintergrund leuchtet das Sendungslogo.
Die Spur - die Einzeldokus
ZDF

Die Spur - die Einzeldokus - Bio-Label mit Beigeschmack

Die Spur - die Einzeldokus
Bio-Label mit Beigeschmack
Abspielen
ZDF
Die Spur - die Einzeldokus
Bio-Label mit Beigeschmack
  • UT
  • 12.11.2025

Bio boomt in Deutschland. Zu den vielen bekannten Marken zählt auch "Lebe Gesund". Das Label wirbt mit Nachhaltigkeit, Tierwohl und veganem Lebensstil.

Abspielen
Die Spur
Die Spur - die Einzeldokus
Bio-Label mit Beigeschmack

Bio boomt in Deutschland. Zu den vielen bekannten Marken zählt auch "Lebe Gesund". Das Label wirbt mit Nachhaltigkeit, Tierwohl und veganem Lebensstil.

Abspielen

Hinter dieser heilen Bio-Welt beleuchtet "Die Spur" eine religiöse Bewegung mit breitem Netzwerk und ideologischen Strukturen.

Religiöse Bewegung hinter Bio-Siegel

"Die Spur" geht der zentralen Frage nach: Wie kann ein solches streng organisiertes System mitten in Deutschland über Jahrzehnte wirtschaftlich erfolgreich sein und gesellschaftlich kaum sichtbar bleiben – unter dem Deckmantel von Bio und Nachhaltigkeit?

Die beiden "Spur"-Hosts Bao-My Nguyen und Lilia Becker beleuchten das Bio-Label genauer: vom Schicksal eines Betroffenen über wirtschaftliche Verflechtungen bis hin zu einer Gemeinde, die sich machtlos fühlt. Sie analysieren wirtschaftliche Strukturen und Vernetzungen - zeigen, wie sich hinter dem Versprechen von Nachhaltigkeit und Spiritualität ein enges Geflecht aus Organisationen entwickelt hat, das weitgehend im Verborgenen agiert.

Mehr unter https://diespur.zdf.de

Nachhaltigkeit und Spiritualität eng verzahnt

Die beiden "Spur"-Hosts Bao-My Nguyen und Lilia Becker beleuchten das Bio-Label genauer: vom Schicksal eines Betroffenen über wirtschaftliche Verflechtungen bis hin zu einer Gemeinde, die sich machtlos fühlt. Sie analysieren wirtschaftliche Strukturen und Vernetzungen - zeigen, wie sich hinter dem Versprechen von Nachhaltigkeit und Spiritualität ein enges Geflecht aus Organisationen entwickelt hat, das weitgehend im Verborgenen agiert.

Mehr unter https://diespur.zdf.de

Stab

  • Kamera - Stefan Skwara, Dirk Heuer, Ulf Behrens

Ähnliche Inhalte entdecken
GesellschaftReportageenthüllendUntertitelDie Spur - die Einzeldokus