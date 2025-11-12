Die Spur - die Einzeldokus - Bio-Label mit Beigeschmack
Bio boomt in Deutschland. Zu den vielen bekannten Marken zählt auch "Lebe Gesund". Das Label wirbt mit Nachhaltigkeit, Tierwohl und veganem Lebensstil.
Hinter dieser heilen Bio-Welt beleuchtet "Die Spur" eine religiöse Bewegung mit breitem Netzwerk und ideologischen Strukturen.
Religiöse Bewegung hinter Bio-Siegel
"Die Spur" geht der zentralen Frage nach: Wie kann ein solches streng organisiertes System mitten in Deutschland über Jahrzehnte wirtschaftlich erfolgreich sein und gesellschaftlich kaum sichtbar bleiben – unter dem Deckmantel von Bio und Nachhaltigkeit?
Die beiden "Spur"-Hosts Bao-My Nguyen und Lilia Becker beleuchten das Bio-Label genauer: vom Schicksal eines Betroffenen über wirtschaftliche Verflechtungen bis hin zu einer Gemeinde, die sich machtlos fühlt. Sie analysieren wirtschaftliche Strukturen und Vernetzungen - zeigen, wie sich hinter dem Versprechen von Nachhaltigkeit und Spiritualität ein enges Geflecht aus Organisationen entwickelt hat, das weitgehend im Verborgenen agiert.
Nachhaltigkeit und Spiritualität eng verzahnt
