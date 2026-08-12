Dominik Kettner, ein Mann mit Brille und Anzug, vor ihm ein paar durch die Luft fliegende Goldbrikettes. Hinter ihm eine brennende Weltkugel, rechts davon das "Die Spur"-Logo.
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Vergoldete Angst: Das System Dominik Kettner
  • UT
  • 12.08.2026

In seinen Videos warnt Dominik Kettner regelmäßig vor einem drohenden Zusammenbruch von Wirtschaft und dem Finanzsystem. Doch hinter den Krisenwarnungen steckt ein Business, das von der Angst der Menschen profitiert.

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Vergoldete Angst: Das System Dominik Kettner

In seinen Videos warnt Dominik Kettner regelmäßig vor einem drohenden Zusammenbruch von Wirtschaft und dem Finanzsystem. Doch hinter den Krisenwarnungen steckt ein Business, das von der Angst der Menschen profitiert.

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Stab

  • Kamera - Timo Höft
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