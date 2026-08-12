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Die Spur - die Einzeldokus - Vergoldete Angst: Das System Dominik Kettner
Die Spur - die Einzeldokus
Vergoldete Angst: Das System Dominik Kettner
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Die Spur - die Einzeldokus
Vergoldete Angst: Das System Dominik Kettner
- 12.08.2026
Die Spur
In seinen Videos warnt Dominik Kettner regelmäßig vor einem drohenden Zusammenbruch von Wirtschaft und dem Finanzsystem. Doch hinter den Krisenwarnungen steckt ein Business, das von der Angst der Menschen profitiert.
Vergoldete Angst: Das System Dominik Kettner
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- Gesellschaft
- Dokumentation
- kritisch
- 12.08.2026
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In seinen Videos warnt Dominik Kettner regelmäßig vor einem drohenden Zusammenbruch von Wirtschaft und dem Finanzsystem. Doch hinter den Krisenwarnungen steckt ein Business, das von der Angst der Menschen profitiert.
Stab
- Kamera - Timo Höft
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