Gold treibt die Welt an. "Die Spur" verfolgt seinen Weg vom illegalen Abbau bis in die Auslage deutscher Juweliere und die Portfolios globaler Investoren. Wer beherrscht den Markt?
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Die Spur - die Einzeldokus - Blutgold - Hölle unter Tage

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Blutgold - Hölle unter Tage
  • 04.04.2026

Minenarbeiter schürfen tief unter der Erde im kolumbianischen Dschungel – ohne Sicherung, unter Lebensgefahr. In illegalen Minen suchen sie nach Gold, viele bezahlen die Arbeit mit ihrem Leben.

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Blutgold - Hölle unter Tage

Minenarbeiter schürfen tief unter der Erde im kolumbianischen Dschungel – ohne Sicherung, unter Lebensgefahr. In illegalen Minen suchen sie nach Gold, viele bezahlen die Arbeit mit ihrem Leben.

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  • Drehbuch - Christopher Stöckle
  • Kamera - Christopher Stöckle

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