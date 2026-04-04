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Die Spur - die Einzeldokus - Blutgold - Hölle unter Tage
Die Spur - die Einzeldokus
Blutgold - Hölle unter Tage
Blutgold - Hölle unter Tage
- Neues Video
- Gesellschaft
- Reportage
- enthüllend
- 04.04.2026
- ZDF
Minenarbeiter schürfen tief unter der Erde im kolumbianischen Dschungel – ohne Sicherung, unter Lebensgefahr. In illegalen Minen suchen sie nach Gold, viele bezahlen die Arbeit mit ihrem Leben.
- Drehbuch - Christopher Stöckle
- Kamera - Christopher Stöckle
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