Neue Folge
ZDF
Blutgold - Blutgold - Hölle unter Tage
Blutgold
Blutgold - Hölle unter Tage
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Blutgold
Blutgold - Hölle unter Tage
- 2026
Minenarbeiter schürfen tief unter der Erde im kolumbianischen Dschungel – ohne Sicherung, unter Lebensgefahr. In illegalen Minen suchen sie nach Gold, viele bezahlen die Arbeit mit ihrem Leben.
Blutgold - Hölle unter Tage
- Neue Folge
- Gesellschaft
- Reportage
- enthüllend
- 2026
- ZDF
Minenarbeiter schürfen tief unter der Erde im kolumbianischen Dschungel – ohne Sicherung, unter Lebensgefahr. In illegalen Minen suchen sie nach Gold, viele bezahlen die Arbeit mit ihrem Leben.
- Drehbuch - Christopher Stöckle
- Kamera - Christopher Stöckle
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