Likes, Luxus, Lügen? - Influencer im Visier der Steuerfahnder

Der Schaden gehe in die Millionen,

sagt das Finanzamt in Nordrhein-

Westfalen. Mit Steuertricks versuchen

manche Influencer, sich vor den

unliebsamen Zahlungen zu drücken.

Allein 2025 zahlten Unternehmen in Deutschland über 800 Millionen Euro an Influencer, damit sie Werbung machen. Einnahmen, die natürlich versteuert werden müssen. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer – je nachdem kann am Ende fast die Hälfte der Einnahmen an den Staat gehen. Tut es aber oft nicht. Allein in Nordrhein-Westfalen prüfen Ermittler des Finanzamtes Steuerfälle gegen Influencer in einem Gesamtvolumen von rund 300 Millionen Euro.



"Viele Influencer scheinen vergessen zu haben, wenn sie Einnahmen haben, müssen sie auch zahlen", sagt Steuerfahnderin Stephanie Thien. Und das System mancher Influencer sei "wirklich auf Verschleierung angelegt".



Die Autorinnen Greta Buschhaus und Nadine Sander wollen verstehen, wie das System der Steuervermeidung funktioniert. Sie haben unter anderem undercover bei einem Steuerberater gedreht, der aggressive Steuermodelle bewirbt und Influencern Ratschläge gibt, die die Grenze zur Legalität überschreiten.





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Stab