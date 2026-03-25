Tausende Originalnachrichten von und an Jeffrey Epstein sind mit den "Epstein-Files" öffentlich geworden – ein einzigartiger, bislang beispielloser Einblick in das Kommunikationsverhalten eines Mannes, dessen Macht und Einfluss weiterhin Rätsel aufgeben.

Der Film "In Jeffrey Epsteins E-Mail-Postfach" aus der ZDF-Sendereihe "Die Spur" zeigt, wie der Sexualstraftäter Epstein unmittelbar nach seiner Entlassung aus der Haft 2009 damit beginnt, seine Kontakte systematisch zu reaktivieren. Bereits am Morgen seines ersten Tages in Freiheit verschickt er die vielsagende Nachricht "free and home" an zentrale Weggefährten – ein Testlauf: Wer steht trotz seiner Verurteilung weiterhin zu ihm?



Die Reaktionen fallen eindeutig aus. Zahlreiche Bekannte, darunter einflussreiche Politiker, Unternehmer und internationale Eliten, bejubeln seine Rückkehr. Die Dokumentation zeigt, wie erstaunlich schnell Epstein sich wieder in vertrauten Kreisen bewegte – obwohl er der Öffentlichkeit als Sexualstraftäter bekannt war.



Durch die E-Mails lässt sich erstmals detailliert nachvollziehen, wie Epstein neue Kontakte knüpfte, bestehende Beziehungen pflegte und aktiv an seinem öffentlichen Image arbeitete. Besonders brisant: Nachrichten, in denen er gemeinsam mit engen Vertrauten Strategien entwickelt, um negative Suchergebnisse im Internet zu beeinflussen oder seinen Wikipedia-Eintrag umzuschreiben. Die Doku zeigt anhand realer Schriftwechsel, mit welchen Mitteln versucht wurde, das Bild eines "Philanthropen" an die Stelle des Sexualstraftäters zu setzen.



Expertinnen und Experten erklären, warum Epsteins System so lange funktionierte,

welche Rolle Loyalität, Abhängigkeiten und gegenseitige Gefälligkeiten spielten – und weshalb mächtige Personen trotz der Vorwürfe an der Beziehung zu Epstein festhielten. Die Mails offenbaren ein Milieu, in dem Nähe zu einem Sexualstraftäter als wertvoller Zugang zur Welt der Reichen und Einflussreichen galt – und in dem moralische Bedenken für viele offenbar zweitrangig waren.



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Stab