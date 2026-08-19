Das Fightclub-Netzwerk": Montage: Im Vordergrund liegt eine Kampfszene, in der ein in Mann mit geballter Faust beabsichtigt, einen liegenden Mann zu schlagen. Im Hintergrund befindet sich ein düsterer Raum mir roten Lichtpunkten. Dazwischen liegt die Abbildung eines tätowierten Rückens mit Nazisymbolik.
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Organisierte Gewalt: Das Fightclub-Netzwerk
  • UT12
  • 19.08.2026

Auf YouTube prügeln sich Nazis und Hooligans bei "King of the Streets". Sie zeigen ihre Gesinnung bei brutalen Kämpfen. Wie gefährlich ist die Szene, die niemand im Griff zu haben scheint?

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Organisierte Gewalt: Das Fightclub-Netzwerk

Auf YouTube prügeln sich Nazis und Hooligans bei "King of the Streets". Sie zeigen ihre Gesinnung bei brutalen Kämpfen. Wie gefährlich ist die Szene, die niemand im Griff zu haben scheint?

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Sie kämpfen ohne Regeln, auf Beton, mit blanken Fäusten. Die Videos haben europaweit Fans und führen Gewalttäter zusammen. Unter den Veranstaltern ist offenbar auch ein Deutscher, der half, den Kampf ins Ruhrgebiet zu holen. "Die Spur" fragt: Wer steuert den Fightclub?
Die Videos des Fightclubs aus Schweden zeigen eine neue Qualität der Gewalt.
Bei "King of the Streets" treffen Europas Hooligans auf organisierte Rechtsextremisten. Eine Verbindung, vor der das Bundesamt für Verfassungsschutz regelmäßig warnt. So trage die Vernetzung dieser zwei gewaltbereiten Szenen zur Professionalisierung bei und biete ein zunehmendes Rekrutierungspotenzial für beide Seiten. Trotzdem scheint niemand etwas gegen den Fightclub zu unternehmen. Die Recherche von "Die Spur" zeigt, dass mindestens ein Kampf in Deutschland stattgefunden hat – ohne Wissen der Behörden.

Ein deutscher Kämpfer und Organisator fällt bei der Recherche besonders auf. Er gehört laut eigener Aussage einer Gruppe namens "Hype Crew" an, die offenbar hinter den Kämpfen steckt. Welche Rolle spielt er dabei? Auf der Suche nach den international gut vernetzten Hintermännern führt die Recherche nach Schweden. Wer steckt hinter "King of the Streets"? Die Autoren finden Spuren, die in Richtung Organisierte Kriminalität führen.

Was sagen die Behörden zu der Szene? Wie kann es sein, dass die Bewegung der Fightclubs ungestört weiter wachsen und Gewalt und Extremismus einer breiten Masse zugänglich machen kann?

Mehr unter https://diespur.zdf.de
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