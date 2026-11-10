Bei dem Versuch, die spanische Exklave

zu erreichen, starben über 140 junge

Menschen. Sie erhofften sich ein Leben

in Europa. "Die Spur" zeigt, wie es zu

dem Ansturm kam und welche Folgen die

Ereignisse in Ceuta für die Menschen

und die Politik in der EU hatten.

Schleusernetzwerke stehen im Verdacht, Menschen ausgenutzt und irreführende Informationen verbreitet zu haben. Aber die Verantwortung lässt sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nicht einer einzigen Gruppe oder Partei eindeutig zuschreiben. Noch wird weiter ermittelt – welche Spuren werden verfolgt?



Sicher ist hingegen, wer die Migrationskrise für sich genutzt hat. Dazu zählen Länder wie Russland, die mit Falschbehauptungen die Ereignisse in Ceuta für sich nutzen wollten. Aber auch politische Parteien wie die AfD schürten damit Ängste, in Posts warnten sie vor einer Migrationswelle nach Deutschland. Wie rechtfertigen sie ihr Handeln?



Die Krise verstärkt die europäische Debatte über Migration und den Schutz der EU-Außengrenzen. Dabei zeigt die Krise aber auch wieder einmal, wie stark Falschinformationen in sozialen Netzwerken das Verhalten von Menschen beeinflussen können.



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Stab