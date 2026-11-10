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Die Spur - die Einzeldokus - Flucht nach Ceuta - Wer steckt dahinter?

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Flucht nach Ceuta - Wer steckt dahinter?
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Flucht nach Ceuta - Wer steckt dahinter?
  • UT
  • 10.11.2026

Tausende Nordafrikaner stürmten Ende Juli nach Ceuta. Falschinformationen, irreführende Videos und manipulierte Bilder lösten die Massenflucht aus. Wer steckt dahinter und wer hat profitiert?

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Die Spur
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Flucht nach Ceuta - Wer steckt dahinter?

Tausende Nordafrikaner stürmten Ende Juli nach Ceuta. Falschinformationen, irreführende Videos und manipulierte Bilder lösten die Massenflucht aus. Wer steckt dahinter und wer hat profitiert?

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Eine Menschenansammlung auf einer Landzunge. Davor Wasser, in welchem ebenfalls viele Menschen versuchen, das Land zu erreichen. Im Hintergrund Spur-Logo.
Bei dem Versuch, die spanische Exklave
zu erreichen, starben über 140 junge
Menschen. Sie erhofften sich ein Leben
in Europa. "Die Spur" zeigt, wie es zu
dem Ansturm kam und welche Folgen die
Ereignisse in Ceuta für die Menschen
und die Politik in der EU hatten.
Schleusernetzwerke stehen im Verdacht, Menschen ausgenutzt und irreführende Informationen verbreitet zu haben. Aber die Verantwortung lässt sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nicht einer einzigen Gruppe oder Partei eindeutig zuschreiben. Noch wird weiter ermittelt – welche Spuren werden verfolgt?

Sicher ist hingegen, wer die Migrationskrise für sich genutzt hat. Dazu zählen Länder wie Russland, die mit Falschbehauptungen die Ereignisse in Ceuta für sich nutzen wollten. Aber auch politische Parteien wie die AfD schürten damit Ängste, in Posts warnten sie vor einer Migrationswelle nach Deutschland. Wie rechtfertigen sie ihr Handeln?

Die Krise verstärkt die europäische Debatte über Migration und den Schutz der EU-Außengrenzen. Dabei zeigt die Krise aber auch wieder einmal, wie stark Falschinformationen in sozialen Netzwerken das Verhalten von Menschen beeinflussen können.

Mehr unter https://diespur.zdf.de

Stab

  • Kamera - Oliver Hans Wolf
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