Die Spur - die Einzeldokus - Flucht nach Ceuta - Wer steckt dahinter?
- 10.11.2026
Tausende Nordafrikaner stürmten Ende Juli nach Ceuta. Falschinformationen, irreführende Videos und manipulierte Bilder lösten die Massenflucht aus. Wer steckt dahinter und wer hat profitiert?
Verfügbar bis
- Neues Video
- Gesellschaft
- Reportage
- enthüllend
- 10.11.2026
- ZDF
Tausende Nordafrikaner stürmten Ende Juli nach Ceuta. Falschinformationen, irreführende Videos und manipulierte Bilder lösten die Massenflucht aus. Wer steckt dahinter und wer hat profitiert?
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zu erreichen, starben über 140 junge
Menschen. Sie erhofften sich ein Leben
in Europa. "Die Spur" zeigt, wie es zu
dem Ansturm kam und welche Folgen die
Ereignisse in Ceuta für die Menschen
und die Politik in der EU hatten.
Sicher ist hingegen, wer die Migrationskrise für sich genutzt hat. Dazu zählen Länder wie Russland, die mit Falschbehauptungen die Ereignisse in Ceuta für sich nutzen wollten. Aber auch politische Parteien wie die AfD schürten damit Ängste, in Posts warnten sie vor einer Migrationswelle nach Deutschland. Wie rechtfertigen sie ihr Handeln?
Die Krise verstärkt die europäische Debatte über Migration und den Schutz der EU-Außengrenzen. Dabei zeigt die Krise aber auch wieder einmal, wie stark Falschinformationen in sozialen Netzwerken das Verhalten von Menschen beeinflussen können.
Mehr unter https://diespur.zdf.de
Stab
- Kamera - Oliver Hans Wolf