"Die Spur" rekonstruiert mit dem "Spiegel" den Fall. Die Recherchen, die von den kürzlich veröffentlichten Akten ausgehen, zeigen, wie das Rekrutierungssystem des Sexualstraftäters funktionierte. Was geschah mit der Deutschen aus den Epstein-Files?

Die Dokumentation zeichnet die Geschichte von Michele nach, die, als sie 2015 verschwand, 22 Jahre alt war, und beleuchtet dabei auch die Schattenseiten der internationalen Model- und Escort-Branche. Die Spuren führen bis ins Umfeld des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein.



Es beginnt mit einem unerwarteten Fund in den Epstein Files: Millionen bislang unveröffentlichter Dokumente rund um den Fall Jeffrey Epstein, die jüngst vom US-Justizministerium freigegeben wurden. In diesem gigantischen Datenberg stößt das Team von ZDF "Die Spur" erstmals auf den Namen der jungen Michele aus Deutschland. E-Mails aus diesen Akten legen nahe, dass sie dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein im Jahr 2014 von einem Mann namens Daniel Siad angeboten wurde. "Sie ist ein Mädchen, das ich sehr gut kenne, großartige Person", schreibt der Mann, der sich als Modelscout ausgibt, offenbar über Michele. Und fügt hinzu: "Du wirst sie lieben."



Eine Spur, die das Team in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und dem Recherche-Team von "paper trail media" auf eine aufwendige Recherche durch mehrere Länder führt. Das Team geht dem Fall nach, bei dem es lange Zeit keine Spuren gab: Michele verschwindet im September 2015 spurlos. "Es ist für eine Mutter schlimm, wenn man ein Kind verliert", sagt Micheles Mutter Annett, "natürlich fragt man sich immer wieder, wo ist sie geblieben?" Die Suche der Polizei verläuft im Sande, Hinweise bleiben aus. Erst die Entdeckung der ZDF-Autoren bringt Bewegung in die Suche, auch bei der Polizei.



Warum wurde der all jahrelang nicht weiterverfolgt? Und weshalb reagieren Ermittler in anderen Ländern deutlich entschlossener? "Wenn sich zu diesem Fall ein Draht zu Epstein findet, hat man meiner Ansicht nach einen neuen Ermittlungsansatz und dem muss nachgegangen werden", sagt der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz von Bündnis 90/Die Grünen, der seit Monaten Aufklärung der deutschen Bezüge in den Epstein-Files fordert.



"Vermisst: Die Deutsche aus den Epstein-Files" ist eine eindringliche Recherche über das Verschwinden eines Menschen – und über ein System, das junge Frauen, die von einer großen Modelkarriere träumen, in größte Gefahr bringen kann.



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