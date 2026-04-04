Gold treibt die Welt an. "Die Spur" verfolgt seinen Weg vom illegalen Abbau bis in die Auslage deutscher Juweliere und die Portfolios globaler Investoren. Wer beherrscht den Markt? Und wo genau kommt es her? Das lässt sich oft nur sehr schwer ermitteln.

ZDF-Autor und Kameramann Christopher Stöckle besucht abgelegenen Minen, in denen unter lebensgefährlichen Bedingungen nach Gold geschürft wird. Er trifft Kartellmitglieder, die das Gold durch ein undurchsichtiges Netzwerk von Scheinfirmen in den legalen Markt schleusen, und er zeigt die geheimen Vertriebswege, über die das "schmutzige" Gold schließlich in den weltweiten Handel gelangt.



Christopher Stöckle ist unterwegs mit Schmugglern, Minenarbeitern, Insidern. Er begleitet die Polizei bei ihrer Arbeit, umso das dunkle Geschäft hinter dem glänzenden Metall offenzulegen.



Mehr unter https://diespur.zdf.de

Stab

Drehbuch - Christopher Stöckle

Kamera - Christopher Stöckle