Es beginnt mit Nachrichten auf Instagram, Tinder oder LinkedIn, entwickelt sich zu einem vertrauensvollen Chat – bis dann eine "unschlagbare" Anlageidee ins Spiel kommt. Diese neue, globale Betrugsmasche nennt sich "Pig Butchering".

Für die ZDF-Dokureihe "Die Spur" gehen die Reporter Lucas Eiler und Sebastian Galle den Fragen nach: Wer steckt hinter diesem Milliardenbetrug? Wie funktioniert die Maschinerie? Und warum ist sie so schwer zu stoppen?



"Die Spur" bekommt Einblicke in die Handbücher der Betrüger, die methodisch vorgehen, um Vertrauen aufzubauen. "Die perfekte Anleitung zum Scam", erklärt Muriel Frank von der Universität Luxemburg. Sie hat das System gemeinsam mit ihren Kollegen Pol Hölzmer und Ayse Nur Asyali wissenschaftlich untersucht.



Die Summen sind enorm hoch: Stefan Müller (Name geändert) aus München wurde auf einer vermeintlichen Anlageplattform um 250.000 Euro betrogen. Er ist nicht der einzige, der so viel Geld verloren hat. Die Spur führt zu einer riesigen Betrugs-Industrie in Asien, in der Milliarden umgesetzt werden. In sogenannten Scam-Zentren in Myanmar, Kambodscha und Laos werden Menschen gezwungen, ihre Opfer zu betrügen. Zwangsarbeit, Folterungen und Menschenhandel sind dort an der Tagesordnung.



Gezwungen zum Scam werden Menschen wie Noom (Name geändert) aus Thailand, der sich mit 16 Jahren auf eine Jobanzeige für Kundenservice meldete und stattdessen in einem Betrugszentrum landete. Dort wurde er eingesperrt, gezwungen zu betrügen. Weil er seine Zielvorgaben nicht erfüllte, wurde er gefoltert: "Sie nahmen einen Elektroschocker und schlugen auf mich ein. Ich wurde windelweich geprügelt."



Die Vereinten Nationen beobachten mit Sorge, wie sich Betrugszentren im Südostasiatischen Raum ausbreiten: "Es ist wie ein Krebsgeschwür, das man nicht los wird", sagt Benedikt Hofmann, stellvertretender Leiter des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Südostasien. "Sobald man es an einer Stelle entfernt, ist es in einem anderen Bereich der Region am Wachsen."



Mehr unter https://diespur.zdf.de

Stab