Crime Factories - Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner

Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner
Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner
  2025

Wer steckt hinter chinesischen Wettanbietern, die Partner deutscher Bundesliga-Clubs sind? Die Spur führt in eine kriminelle Unterwelt.

Die Schattenwelt der Bundesliga-Partner

Wer steckt hinter chinesischen Wettanbietern, die Partner deutscher Bundesliga-Clubs sind? Die Spur führt in eine kriminelle Unterwelt.

Es sind lustige Videos: Topstars der Fußballbundesliga grüßen auf Englisch oder Mandarin und wünschen alles Gute zum Valentinstag, zum Drachenbootfest oder zu Weihnachten. Die Grüße richten sich an Nutzer chinesischer Wettplattformen.

Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach haben Sponsoringverträge mit Anbietern wie XingKong, Kaiyun und AYX. Doch was bedeuten diese Kooperationen? Für die ZDF-Dokureihe "Die Spur" untersuchen die Reporter Lucas Eiler und Sebastian Galle die Verbindungen zwischen Bundesliga-Clubs und chinesischen Wettpartnern: Ist das Geschäftsmodell der Anbieter überhaupt legal? Die Recherche zeigt dubiose Praktiken und Verbindungen in die kriminelle Unterwelt.
"Die Spur" wird herausfinden: Was wissen die Bundesligaclubs über die Methoden ihrer Sponsoring-Partner? Und welche Rolle spielt ein chinesisches Cybercrime-Syndikat?

Mehr unter https://diespur.zdf.de

Stab

  • Kamera - Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko Schernickau

