Krieg im Drohnenfeuer - Unter Beschuss
- 2026
Seit vier Jahren herrscht Krieg. Das tägliche Leben in der Ukraine befindet sich im permanenten Ausnahmezustand – geprägt von Drohnenangriffen. Unter Beschuss zu stehen, ist längst Alltag.
