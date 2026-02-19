Neue Folge
ZDF
Krieg im Drohnenfeuer - Front ohne Linie
Der Himmel über der Ukraine ist ein unsichtbares Schlachtfeld: Drohnen, gegen die weder Netze noch Störgeräte zuverlässig schützen, gefährden die Zivilbevölkerung, auch Kinder in Cherson.
- Gesellschaft
- Reportage
- aufrüttelnd
